BuyFood da record, con 51 compratori e 650 trattative in due giorni

I buyer Usa: "Non abbandoniamo la qualità toscana" . Incontri BtoB tra produttori di eccellenze e buyer da 22 paesi al Palazzo degli Affari. La formula conferma il successo: a 6 mesi dalla manifestazione l’80% delle trattative ha avuto seguito

Firenze: Taglio del nastro stamani per la settima edizione del BuyFood Toscana. La vetrina internazionale di prodotti made in Tuscany della Regione Toscana e Camera di Commercio di Firenze, organizzata da PromoFirenze e Fondazione Sistema Toscana, che ha aperto oggi al Palazzo degli Affari di Firenze e fino a domani, 23 ottobre, vede confrontarsi compratori stranieri e aziende toscane di prodotti certificati Dop, Igp, Agriqualità, Biologico, Prodotto di Montagna e PAT, selezionate tramite bando regionale.

“Non abbandoniamo i prodotti alimentari toscani di qualità, restano nei nostri portafogli, bisogna guardare al mercato in una prospettiva di medio termine e confidare nel superamento dell’attuale crisi provocata dai dazi, non intendiamo cambiare radicalmente la propensione alla distribuzione di beni italiani”. È il refrain, fiducioso e incoraggiante, che circola tra i buyer americani, selezionati nei mesi scorsi da PromoFirenze di Camera di Commercio di Firenze, e che rappresentano - insieme ai canadesi con cinque presenze per ciascun paese - la pattuglia più nutrita di compratori stranieri.

“Questa edizione 2025 di BuyFood Toscana - ha dichiarato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani - segna un traguardo straordinario per la promozione dei nostri prodotti di qualità sui mercati internazionali. Con 51 buyer provenienti da 22 Paesi e oltre 650 trattative in soli due giorni, l’evento conferma l’appeal globale del gusto made in Tuscany e la forza delle nostre imprese agroalimentari. I buyer americani e internazionali dimostrano che l’eccellenza toscana resta tra le loro priorità, confermando come la qualità, la sostenibilità e l’identità dei nostri prodotti siano elementi vincenti nel mercato globale. Siamo orgogliosi che la Toscana continui a rappresentare un punto di riferimento per i buyer di tutto il mondo”.

“Nonostante le tensioni internazionali e i dazi che pesano sull’export, i prodotti agroalimentari toscani continuano a essere richiesti e apprezzati nel mondo – ha dichiarato la vicepresidente e assessora all’agroalimentare, Stefania Saccardi –. BuyFood Toscana dimostra che la qualità, l’identità e la tracciabilità dei nostri prodotti restano un fattore competitivo solido anche nei mercati più difficili. In momenti complessi come questo, eventi come BuyFood diventano strumenti fondamentali per consolidare relazioni, aprire nuove opportunità commerciali e confermare che la Toscana punta con convinzione sulla qualità e sulla sostenibilità, valori che nessun dazio o crisi potrà mai cancellare”.



