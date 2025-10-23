Al luna park di piazza Barzanti continuano i grandi eventi gratuiti

Come promesso dai responsabili del Luna Park di Piazza Barsanti a Grosseto, i grandi eventi gratuiti per tutti i bambini, ma anche per i più grandi, sabato 25 ottobre arrivano i personaggi di Stich & Labubu che allieteranno il pomeriggio dalle 16 alle 19 di tutti i bambini che potranno farsi anche le foto con i loro beniamini.

Grosseto: Gli organizzatori nel frattempo stanno lavorando alacremente per preparare per venerdì 31 ottobre la festa di Halloween e a chi si presenterà nell’occasione mascherato, oltre che ricevere dolci e caramelle gratis, alle casse delle giostre avrà la possibilità di acquistare due biglietti al prezzo di uno. Ricordiamo anche che in piazza Barsanti quest’anno ci sono delle nuove attrazioni per grandi come la giostra Evolution XXL 180, oppure la giostra lagunare con i personaggi Disney per i più piccoli e ricordano anche che il mercoledì le giostre saranno tutte scontate. Come si può vedere insomma al Luna Park il divertimento è assicurato.







