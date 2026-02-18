Prosegue l’iniziativa dell’Orto didattico biologico. Inaugurazione nella Scuola Primaria di Cinigiano

Cinigiano: Ieri mattina, mercoledì 18 febbraio, è stato inaugurato il progetto “Coltiviamo il Futuro - L’Orto Biologico educativo del Montecucco” presso la scuola primaria di Cinigiano.

L’iniziativa, promossa dal Distretto Biologico del Montecucco, nasce dalla volontà di avvicinare i bambini al mondo dell’agricoltura biologica in modo semplice e giocoso e di trasmettere l’importanza di un’alimentazione sana, legata al territorio e al ritmo delle stagioni.

Qualche settimana fa il percorso formativo ha coinvolto la scuola primaria di Paganico e adesso ha raggiunto anche la primaria di Cinigiano, proseguendo nella diffusione delle buone pratiche alimentari tra i ragazzi in età scolare e del rispetto per l’ambiente e la biodiversità attraverso l’esperienza diretta. Il progetto, infatti, prevede la realizzazione di un piccolo orto biologico: uno spazio didattico in cui gli alunni, coadiuvati da esperti del settore, possono seguire ogni fase della coltivazione - dalla selezione degli ortaggi in base alla stagionalità fino alla semina e alla raccolta - imparando a prendersi cura delle piante.

L’obiettivo del Distretto Biologico del Montecucco è quello di estendere l'attività anche agli altri comuni che ne fanno parte, con l’intento di rafforzare nelle giovani generazioni il senso di appartenenza e la cura verso il proprio territorio.

L’orto didattico rappresenta un’esperienza educativa concreta, un laboratorio pratico che consente agli alunni di imparare attraverso il fare e si arricchisce anche di valori fondamentali come la collaborazione necessaria per la realizzazione di un’impresa comune. A conclusione dell’iniziativa verrà organizzato un evento per valorizzare i risultati raggiunti e condividere l’esperienza maturata.

Presenti all’inaugurazione: Francesco Saverio Benedetti, presidente del Distretto Biologico del Montecucco e dirigente di ColleMassari; Luciano Monaci, sindaco di Cinigiano; Giuseppe Oliveri, vicesindaco; Giuliano Guerrini, responsabile agronomo di ColleMassari.