Amiata, tra meteo e lavoro sul campo: alle Macinaie si scia, nonostante tutto

Riaperti impianti e piste al Park Resort Contessa. ISA chiarisce: “Una sola montagna, ma realtà diverse. Servono informazione corretta e distinzione tra i versanti”

Macinaie: Una montagna sola, ma condizioni, gestione e risultati molto diversi. È questo il messaggio che arriva dal Park Resort Contessa – Macinaie, dove nella giornata di oggi, giovedì 5 febbraio 2026, la società ISA – Impianti Sportivi Appenninici del Monte Amiata ha riaperto sciovie e piste, nonostante settimane segnate da maltempo, piogge intense e temperature anomale.

Dopo la fine della “bordata” di acqua e scirocco, il ritorno del sole e di temperature prossime allo zero ha permesso di verificare la tenuta dei tracciati: sono attivi la sciovia Jolly, la sciovia Asso di Fiori e il tapis roulant delle Macinaie, con aperti il Campo Scuola Jolly, il Campo Scuola Tappeto per principianti e il tratto finale della Direttissima. L’apertura proseguirà finché le condizioni meteo e di sicurezza lo consentiranno.

Come previsto, la neve naturale è quasi del tutto scomparsa sotto i 1.550–1.600 metri, ma la neve programmata – prodotta anche a inizio febbraio – continua a garantire la sciabilità. Fondamentale, in questo senso, la presenza del Neveplast sui tracciati delle sciovie, che consente l’utilizzo degli impianti anche in condizioni climatiche difficili. Resta ora l’attesa per la perturbazione del fine settimana, nella speranza di nuove precipitazioni nevose o di temperature adatte a riattivare l’innevamento programmato.

Resta inoltre in valutazione la sciata notturna del 7 febbraio, che sarà confermata o rinviata con apposito comunicato.

Accanto all’aggiornamento operativo, ISA coglie però l’occasione per un chiarimento più ampio: l’Amiata oggi non è una realtà unica e omogenea. Negli ultimi anni, nonostante due stagioni invernali estremamente critiche (2024 e 2025), gravi problemi di approvvigionamento idrico e importanti lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti a fune, il versante grossetano – e in particolare il polo delle Macinaie – è riuscito a rimanere operativo grazie a investimenti, sacrifici e a una gestione mirata.

Negli ultimi tre anni sono stati potenziati l’impianto di innevamento, installati nuovi tapis roulant, realizzati sistemi di illuminazione, migliorata la sicurezza delle piste e sviluppate offerte turistiche destagionalizzate, come il bike park e il parco giochi Contessaland. Un percorso sostenuto anche da Regione Toscana, Comune di Castel del Piano e Ministero del Turismo.

Proprio per questo ISA contesta una narrazione mediatica che, troppo spesso, parla genericamente di “Amiata” con titoli negativi, senza distinguere tra versante grossetano e versante senese. Una semplificazione che rischia di compromettere l’immagine della stazione, vanificando il lavoro di chi, anche nelle condizioni più difficili, è riuscito a garantire l’apertura degli impianti e delle piste. Emblematico, in questo senso, il fine settimana scorso, quando alle Macinaie erano aperti impianti e piste lunghe e si sono registrati circa 18.000 passaggi, mentre alcuni titoli parlavano di Amiata “ferma” e “chiusa”.

L’invito rivolto a stampa da parte di ISA e istituzioni è chiaro: informare sì, evidenziare criticità quando necessario, ma distinguendo le diverse realtà della montagna. Per rispetto verso il lavoro, gli investimenti e le decine di posti di lavoro che ancora oggi, sull’Amiata grossetana, resistono anche alle stagioni più difficili.