Maltempo sul Monte Amiata, chiusi piste e impianti alle Macinaie

Pioggia battente: stop alle attività del Park Resort Contessa nella giornata di martedì 3 febbraio
Macinaie: Il maltempo ferma le attività sciistiche sul Monte Amiata. La Società ISA – Impianti Sportivi Appenninici del Monte Amiata ha comunicato che nella giornata di oggi, martedì 3 febbraio 2026, tutte le piste e gli impianti del Park Resort Contessa – Macinaie resteranno chiusi a causa delle avverse condizioni meteorologiche, caratterizzate da pioggia intensa.
La decisione è stata assunta per garantire la sicurezza degli sciatori, dei visitatori e del personale, considerando che le condizioni attuali non risultano idonee allo svolgimento delle attività sulla neve. Una scelta prudenziale, dettata dalla necessità di tutelare l’incolumità di tutti gli utenti del comprensorio.
La società fa sapere che seguiranno aggiornamenti in base all’evoluzione del meteo e allo stato delle piste, invitando il pubblico a consultare i canali ufficiali per informazioni in tempo reale. Ringraziamenti, infine, a tutti gli appassionati per la comprensione e la collaborazione.