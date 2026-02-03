Amiata grossetana, la montagna continua a regalare emozioni sulla neve

Innevamento programmato sulle piste lunghe e sci notturno alle Macinaie versante grossetano: il Monte Amiata resta protagonista dell’inverno

Macinaie: Il Monte Amiata, versante grossetano, conferma la sua capacità di offrire sport, natura e divertimento anche in una stagione segnata dalla scarsità di neve naturale. Nella notte scorsa è stato effettuato un importante intervento di innevamento programmato sulle piste lunghe Canalgrande, Panoramica e Direttissima, con l’utilizzo di circa 900 metri cubi d’acqua, pari a 2.500/3.000 metri cubi di neve, per ripristinare la copertura nei tratti più esposti e garantire condizioni di sicurezza agli sciatori.

Le basse temperature dei giorni scorsi hanno consentito di superare il fine settimana, ma l’intenso afflusso di sciatori e l’esposizione al sole hanno reso necessari nuovi interventi. In attesa di verificare le condizioni meteo delle prossime notti, fondamentali per la lavorazione della neve programmata, l’obiettivo resta quello di assicurare una riapertura continuativa delle piste lunghe e della seggiovia Macinaie, auspicabilmente a partire da venerdì, se il meteo lo permetterà.

Nel frattempo, il cuore dell’attività sciistica resta vivo nel circuito basso delle Macinaie, con le sciovie Jolly, Asso di Fiori e il tapis roulant, che continuano a garantire divertimento per famiglie, principianti e appassionati. Un’offerta che conferma l’Amiata come destinazione ideale per una montagna a misura di tutti, capace di unire sport invernali, accoglienza e paesaggi suggestivi.

A rendere ancora più speciale l’esperienza arriva l’appuntamento di sabato 7 febbraio, con la sciata in notturna sulla pista illuminata. Dopo il successo delle precedenti edizioni, dalle 17.30 alle 19.30 sarà possibile sciare sotto le stelle nel circuito basso delle Macinaie, seguita da un coinvolgente après-ski con musica e ristoro al Prato delle Macinaie, grazie alla collaborazione tra operatori turistici e Scuola Sci Monte Amiata Ovest.

Il Monte Amiata continua così a dimostrarsi una risorsa preziosa per il turismo invernale della provincia di Grosseto, capace di adattarsi alle condizioni climatiche e di offrire esperienze autentiche, tra sport, convivialità e valorizzazione del territorio. Per aggiornamenti in tempo reale è possibile consultare il sito ufficiale e le webcamdegli impianti.



