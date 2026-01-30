Macinaie, finalmente si scia in grande: aprono Panoramica, Direttissima e Canalgrande

Attiva la seggiovia Macinaie e tornano le piste lunghe: un risultato frutto di settimane di lavoro continuo tra innevamento programmato e battitura, nonostante una stagione invernale difficile.

Macinaie: Finalmente ci siamo. Al Park Resort Contessa – Macinaie si apre una nuova e attesissima fase della stagione sciistica: da domani entra in funzione la Seggiovia Macinaie e, soprattutto, tornano percorribili le tre piste principali e più amate dagli sciatori, la Panoramica, la Direttissima e la Canalgrande. Un traguardo tutt’altro che scontato, reso possibile da un lavoro lungo, tecnico e instancabile portato avanti anche in condizioni climatiche spesso avverse.

La Società ISA conferma che gli impianti resteranno aperti senza soluzione di continuità. Oltre alla seggiovia, sono operativi la Sciovia Jolly, la Sciovia Asso di Fiori e il tapis roulant Macinaie, con le relative piste del Campo Scuola Jolly, del Campo Scuola Tappeto per principianti e bob. Nel fine settimana rimane inoltre aperto il parco “Contessaland”, dalle 10:30 alle 16:30, confermando l’offerta dedicata anche alle famiglie e ai più piccoli.

Dietro l’apertura delle piste lunghe c’è il racconto di Umberto Papi, responsabile impianti ISA, che ripercorre le tappe di un vero e proprio “lavoro di resistenza” contro una stagione invernale anomala. La produzione di neve è iniziata già a Capodanno, con una strategia prudente: accumulare e preservare i mucchi artificiali per difenderli dalle sciroccate di inizio anno. Le prime nevicate naturali di gennaio e le brevi finestre di freddo sono state sfruttate al massimo per consolidare il fondo, raffreddare il terreno e creare uno strato compatto in grado di resistere alle escursioni termiche.

Non tutto è stato semplice: nella parte centrale delle piste, soprattutto nei tratti più critici, la neve è stata spesso portata via dal vento caldo e dalla pioggia. Eppure, grazie a ulteriori interventi mirati, alla battitura preventiva prima delle precipitazioni e al ritorno improvviso del freddo, il manto nevoso ha retto. Il risultato è oggi sotto gli occhi di tutti: le piste lunghe possono finalmente aprire, seppur con alcuni brevi tratti segnalati dove è richiesta maggiore prudenza.

Un elemento positivo, quasi inatteso, arriva anche dal forte maltempo di metà settimana: le abbondanti piogge hanno ricaricato l’invaso di Pratolungo, ripristinando una preziosa riserva d’acqua per l’innevamento artificiale. Un fattore decisivo per garantire continuità alla stagione qualora si presentino nuove finestre di freddo.

Gli impianti saranno aperti dalle 9:00 alle 16:30, con ultima corsa alle 16:15 per le seggiovie. Restano valide le normative sulla sicurezza: casco e assicurazione obbligatori. Sabato 7 febbraio, inoltre, tornerà la suggestiva sciata in notturna nel circuito basso delle Macinaie, accompagnata da après-ski e musica.

Il messaggio è chiaro: sull’Amiata si torna a sciare davvero, con le piste simbolo delle Macinaie finalmente aperte. Un invito a godersi un weekend di sport e montagna, seguendo gli aggiornamenti in tempo reale tramite webcam e sito ufficiale.

Notizia importante: le Tariffe tornano quelle pubblicate all'inizio https://amiataisa.it/wp-content/uploads/2025/10/tariffe-skipass-2025-2026.pdf

Sabato 7 Febbraio “Sciata in notturna con Pista Illuminata”

Dopo il successo della serata di sabato 24 gennaio, gli operatori del Park Resort Contessa – Macinaie (ISA, Chalet Macinaie, Bar Jolly e Scuola Sci M. Amiata Ovest) sono lieti di annunciare per sabato 7 febbraio la “Sciata in notturna con après-ski al Prato delle Macinaie”



Dalle ore 17:30 alle ore 19:30 sciata in notturna nel circuito basso delle Macinaie (Sciovie Jolly e Asso di Fiori con relative piste) a cura della Soc. ISA e dei Maestri della Scuola di Sci Monte Amiata Ovest.

Dalle ore 18:30 in poi après-ski accompagnato da musica. a cura dei Bar ristori Lo Chalet Macinaie e Bar Jolly.







