Seggiano: nuovi contenitori stradali per una raccolta differenziata di qualità

In programma martedì 25 novembre l’incontro con i cittadini per illustrare le novità del servizio

Seggiano: È in partenza una importante riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Seggiano. L’intervento, progettato da Sei Toscana in collaborazione con Ato Toscana Sud e Amministrazione comunale, ha gli obiettivi di aumentare la quantità e la qualità delle raccolte differenziate e di migliorare il decoro urbano.

Prendono il via proprio in questi giorni le installazioni dei nuovi cassonetti stradali, più capienti, moderni e funzionali per garantire una gestione più efficiente dei rifiuti. Tra le principali novità c’è la raccolta separata del vetro, che dovrà essere conferito nel contenitore con coperchio verde. Il multimateriale (imballaggi in plastica, alluminio, e Tetrapak) sarà invece raccolto nel contenitore dedicato con il coperchio giallo.

Oltre a vetro e multimateriale, ogni postazione sarà composta anche da contenitori per carta e cartone (con coperchio blu), organico (con coperchio marrone) e indifferenziato (coperchio grigio) con cassetto della capienza di 40 lt. In questa fase, i cassonetti potranno essere utilizzati liberamente, ma sono dotati di sistemi informatizzati predisposti per il conferimento con card che saranno attivati in futuro.

Per illustrare ai cittadini le novità del servizio, l’Amministrazione comunale e Sei Toscana hanno organizzato un incontro pubblico martedì 25 novembre alle ore 18.00 presso il Palazzo comunale.

Per maggiori informazioni sono a disposizione il Numero verde di Sei Toscana 800.127484, il sito internet www.seitoscana.it e l’app Iren Ambiente (scaricabile gratuitamente sia per sistemi Android che iOS).



