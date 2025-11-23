Niccioleta, ancora disservizi idrici: cali di pressione e mancanze d’acqua in tutta la frazione

Il Consiglio di Frazione denuncia ritardi, lavori fermi e mancanza di comunicazioni ufficiali: “Così non è più sostenibile”. Residenti esasperati e accuse ad AdF: “Pronti a proteste e azioni collettive se la situazione non cambia”.

Niccioleta: La rete idrica di Niccioleta - ricorda Amedeo Zappi, presidente per il Consiglio di Frazione - realizzata dalla Montecatini decine di anni orsono presenta tutte le lacune possibili dovute alla vetustità della rete, le tubazioni in ferro ricoperte in catrame sono continuamente oggetto di rotture improvvise. Basta percorrere la strada che conduce dall’ingresso di Niccioleta all’uscita verso Prata per rendersi conto delle toppe presenti sull’asfalto (spesso mal ripristinate) dovute alle molteplici riparazioni.

Da tempo si parla di una sostituzione della rete idrica e del serbatoio di raccolta acqua esistente che si trova nella parte alta della frazione e che distribuisce, per caduta, l’acqua alle utenze. Circa 20 anni fa, fu presentato un progetto per una nuova rete di distribuzione ma non ha avuto seguito e nessuno se ne è più preoccupato.

Gli abitanti della frazione, anche se con insoddisfazione, hanno sopportato con pazienza i disservizi dovuti alle rotture delle tubazioni accettando che, nelle ore successive al ripristino, l’acqua fornita si presentasse sporca, di color marrone, con presenza d’aria e quindi non utilizzabile.

Nell’estate del 2024 - continua Zappi - si è presentato un nuovo problema: cali della pressione improvvisi con successiva mancanza del flusso dell’acqua. I disservizi venivano puntualmente segnalati (io personalmente tra luglio ed agosto ho fatto circa 30 segnalazioni) ma invano senza ottenere chiarimenti e/o spiegazioni da AdF; questo ha fatto nascere negli abitanti della frazione il sospetto che, per scelta di AdF, fosse data priorità della fornitura del servizio idrico al Resort di Pian dei Mucini (centinaia di posti letto e tre piscine).

Il periodo dei disservizi (luglio e agosto) ed il fatto che da metà settembre tutto fosse tornato nella “normalità” (perdite varie escluse) dava supporto a tale ipotesi.

Il problema si ripresenta anche da metà luglio 2025: mancanza d’acqua e/o cali di pressione che non consentivano oltre al consumo anche il normale uso di elettrodomestici (caldaie, lavatrici, lavastoviglie, ecc..). Abbiamo insistito con le segnalazioni minacciando stavolta reclami e denunce. Siamo stati informati che, oltre a tutto quanto sopra, c’è anche un problema al serbatoio di raccolta che necessita d’intervento immediato, quindi lavori “urgenti” da luglio con soluzione provvisoria (si spera) di sostituzione del serbatoio esistente(circa 50 mc.) oggetto dei lavori con due (?) serbatoi estremamente più piccoli (20 mc. totali).

Stranamente di tali lavori non vi è comunicazione nel sito di AdF e nemmeno in quello del Comune di Massa Marittima come invece normalmente succede nei casi di disservizio. Anche dal numero verde dei guasti non risultano interventi nella zona.

I disservizi si ripetono ancora e a seguito delle nostre insistenze i tecnici di AdF, in via informale, fanno capire che il problema verrà risolto, perché per l’approvvigionamento dell’acqua, verrà data priorità alla frazione anziché al Resort (che pare sopperirà con autobotti in caso di necessità). Questa ammissione conferma quanto sospettato per i disservizi “estivi” precedenti.

Da settembre in effetti tutto tranquillo: flusso e portata normali. Afferma Amedeo Zappi.

Da sabato 16/11 alle ore 19:00 il problema si ripresenta calo di pressione e mancanza del flusso per circa due ore, (telefonata al servizio guasti: “Nessun in intervento sulla rete”) per poi riverificarsi il 17/11 , per due volte il 19/11; una il 20/11 all’ora di pranzo.

Ci viene comunicato che c’era un problema alla stazione di pompaggio di Pian dei Mucini e che tutto è stato risolto.

In realtà subito dopo, alle 18:00 circa, di nuovo mancanza di acqua.

Oggi con molta superficialità ed indifferenza, da AdF, telefonicamente, ci viene fatto sapere che:

La riparazione a Pian dei Mucini non è risolutiva e il problema potrà ripetersi;

I lavori “urgenti”al serbatoio sono stati fermati (sembra per sospensione dello stanziamento);

Non è definita la data della fine lavori per il normale ripristino del serbatoio ma auspicano di concludere l’intervento prima dell’estate.

Una bella prospettiva!!!

E’ assurdo che una società come AdF con un utile degli ultimi 5 anni (dal 2019 a 2024) di oltre 100.000.00,00€ e un utile del 2024 di 12.186.182,00€ (con dividendi ai soci pari a 6.000.000,00€), si comporti così con gli utenti che pagano regolarmente la bolletta.

Forse fare lavori e investimenti nelle piccole realtà non porta utili? - afferma il Presidente per il Consiglio di Frazione di Niccioleta.

Perdurando la situazione non escludiamo di attivare forme di protesta di ogni genere: dalla denuncia collettiva, alla sospensione dei pagamenti delle bollette - conclude Amedo Zappi - senza escludere una class-action con richiesta danni per interruzione di servizio".

