Monte Amiata, tornano neve e speranza: primi 5 cm sulle piste ma la stagione non è ancora certa

Gli impianti restano in attesa di nuove precipitazioni. Gestori pronti all’innevamento artificiale e appello alla prudenza per sciatori ed escursionisti.

Monte Amiata: Nella notte tra venerdì e sabato anche le piste del Monte Amiata si sono finalmente tinte di bianco. Una nevicata leggera, ma significativa, ha depositato un manto di circa 4-5 centimetri, un primo segnale positivo in vista dell’avvio della stagione invernale. Le previsioni dei giorni scorsi, questa volta, non sono state disattese.

«La neve è arrivata – spiega Luciano Porcelloni, vicepresidente di Isa, società che gestisce gli impianti di risalita – ma la quantità caduta non consente ancora di programmare un’apertura. Non vogliamo ripetere quanto accaduto nel 2022, quando gli impianti furono inaugurati il 10 dicembre per poi richiudere dopo pochi giorni a causa della pioggia.»

Isa conferma che tutto è pronto per l’innevamento artificiale: i cannoni sono stati posizionati e l’invaso di Prato-lungo è attualmente al massimo della capienza, in attesa di condizioni più fredde.





La società punta anche a riscattare la scorsa stagione, limitata a soli sei giorni di piste aperte tra Natale e fine dicembre. Nel frattempo proseguono gli interventi: è stato completato un nuovo step della revisione della seggiovia Macinaie e si lavora alla creazione di una nuova area ludica recintata al Prato delle Macinaie, dedicata ai bambini per discese con bob e slittini, affiancata dal tapis roulant già utilizzato dai maestri di sci e dagli allievi.

La grande novità dell’inverno 2024-2025 sarà però Contessaland, il parco ludico a 1.400 metri nel Prato della Contessa, con due piste “sklide” per bob e scivolate, una pista tubing dritta da 100 metri e una seconda parabolica della stessa lunghezza.

In attesa di ulteriori nevicate, gli operatori rivolgono un invito alla prudenza:

evitare di avventurarsi fuori pista o in aree interdette,

rispettare scrupolosamente le regole di sicurezza sulle piste da sci,

preservare l’ambiente montano, in particolare in questa fase di innevamento ancora ridotto,

prestare attenzione ai lavori in corso sugli impianti e alla segnaletica esposta.

L’Amiata si prepara dunque alla stagione invernale, con entusiasmo e cautela, sperando che le prossime perturbazioni portino la neve necessaria per l’apertura ufficiale.

Per verificare in tempo reale condizioni meteo e innevamento, è possibile consultare la webcam del Monte Amiata al link: https://amiataisa.it/webcam-meteo/







