Monte Amiata, tornano neve e speranza: primi 5 cm sulle piste ma la stagione non è ancora certa

Gli impianti restano in attesa di nuove precipitazioni. Gestori pronti all’innevamento artificiale e appello alla prudenza per sciatori ed escursionisti.
Monte Amiata: Nella notte tra venerdì e sabato anche le piste del Monte Amiata si sono finalmente tinte di bianco. Una nevicata leggera, ma significativa, ha depositato un manto di circa 4-5 centimetri, un primo segnale positivo in vista dell’avvio della stagione invernale. Le previsioni dei giorni scorsi, questa volta, non sono state disattese.
«La neve è arrivata – spiega Luciano Porcelloni, vicepresidente di Isa, società che gestisce gli impianti di risalita – ma la quantità caduta non consente ancora di programmare un’apertura. Non vogliamo ripetere quanto accaduto nel 2022, quando gli impianti furono inaugurati il 10 dicembre per poi richiudere dopo pochi giorni a causa della pioggia.»
Isa conferma che tutto è pronto per l’innevamento artificiale: i cannoni sono stati posizionati e l’invaso di Prato-lungo è attualmente al massimo della capienza, in attesa di condizioni più fredde.
La società punta anche a riscattare la scorsa stagione, limitata a soli sei giorni di piste aperte tra Natale e fine dicembre. Nel frattempo proseguono gli interventi: è stato completato un nuovo step della revisione della seggiovia Macinaie e si lavora alla creazione di una nuova area ludica recintata al Prato delle Macinaie, dedicata ai bambini per discese con bob e slittini, affiancata dal tapis roulant già utilizzato dai maestri di sci e dagli allievi.
La grande novità dell’inverno 2024-2025 sarà però Contessaland, il parco ludico a 1.400 metri nel Prato della Contessa, con due piste “sklide” per bob e scivolate, una pista tubing dritta da 100 metri e una seconda parabolica della stessa lunghezza.
In attesa di ulteriori nevicate, gli operatori rivolgono un invito alla prudenza:
- evitare di avventurarsi fuori pista o in aree interdette,
- rispettare scrupolosamente le regole di sicurezza sulle piste da sci,
- preservare l’ambiente montano, in particolare in questa fase di innevamento ancora ridotto,
- prestare attenzione ai lavori in corso sugli impianti e alla segnaletica esposta.
L’Amiata si prepara dunque alla stagione invernale, con entusiasmo e cautela, sperando che le prossime perturbazioni portino la neve necessaria per l’apertura ufficiale.
Per verificare in tempo reale condizioni meteo e innevamento, è possibile consultare la webcam del Monte Amiata al link: https://amiataisa.it/webcam-meteo/