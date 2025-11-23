Manutenzione ordinaria sul Fosso Rigoni nell’unità idrografica Pianura Grossetana a Grosseto

Grosseto: Proseguono gli interventi di manutenzione ordinaria sui corsi d’acqua della Pianura Grossetana. In località Madonnino, nel comune di Grosseto, sono stati eseguiti lavori sul fosso Rigoni, che scorre sotto il ponte della linea ferroviaria Pisa-Roma.

L’attività del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud ha riguardato la decespugliazione della vegetazione in eccesso nella sezione idraulica, con un’azione mirata anche alla tutela della pubblica incolumità, vista la vicinanza dell’importante direttrice ferroviaria. Il lavoro, inserito nel piano delle attività di bonifica, è stato condotto nel rispetto delle direttive regionali per la tutela della flora, della fauna e dell’ambiente.