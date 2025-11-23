Le scuole di Marsiliana festeggiano la Giornata dell’Albero

Comune, carabinieri forestali e dirigenza scolastica insieme ai bambini dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado per celebrare la natura

Marsiliana: Una giornata all’insegna della natura e della scoperta. Venerdì 21 novembre, in occasione della Giornata dell’Albero che si celebra ogni anno il 22 novembre, le scuole di Marsiliana hanno partecipato alla nuova piantumazione che è stata fatta nel giardino della primaria. L’evento, organizzato dalla dirigenza scolastica insieme ai carabinieri forestali e al Comune di Manciano, ha coinvolto gli studenti, dai più piccoli ai più grandi, che, tra giochi, musica e momenti di ascolto, hanno celebrato la natura e l’importanza che essa riveste per il benessere del pianeta.

«Desidero esprimere la mia gratitudine ai carabinieri forestali di Manciano, in particolare al comandante Fabio Perillo, e alla dirigente scolastica Francesca Iovenitti per aver promosso questa iniziativa così significativa – afferma l’assessore Marco Galli –. Educare i bambini al rispetto e alla cura dell’ambiente è una responsabilità che riguarda tutti noi: è un impegno necessario per costruire un futuro più sostenibile. Le nuove generazioni rappresentano il punto di partenza da cui può germogliare un cambiamento reale».

Gli studenti hanno assistito alla messa a dimora della nuova pianta.

La Giornata nazionale degli alberi, istituita nel 2013 per valorizzare il patrimonio arboreo italiano e ricordare il ruolo fondamentale di boschi e foreste per il nostro ecosistema, rappresenta ogni anno un’occasione importante per riflettere sul verde nel nostro territorio e sulla capacità dei sistemi antropici di integrare e accogliere la natura, elemento essenziale per il benessere degli abitanti della Terra. Prendersi cura dell’oggi per preparare il domani: questo il motto che ha guidato le attività presentate alla scuola dell’infanzia dagli allievi e dalle allieve dell’Istituto comprensivo.



