Tra pochi giorni sarà la giornata mondiale dell' albero

Continua anche la campagna di adesioni per il 2024 ed in prospettiva anche per il 2025 per il progetto di Fronte Verde a Grosseto

Grosseto: “Inizialmente si può entrare nel Fronte Verde gratuitamente come simpatizzanti – si legge in una nota del movimento –. Infatti, si verrà inseriti nel gruppo Whatsapp del movimento politico ecologista contattando il segretario locale Francesco Di Meo al numero +39.339.8473110. Successivamente, chi vuole potrà tesserarsi al movimento ecologista al costo di soli 10 euro. Ad ogni nuovo tesserato, oltre alla tessera per l’anno corrente 2024, verrà regalata una piantina, a simboleggiare il contributo importante degli alberi per la salute del pianeta “.

“Ricordiamo che si consiglia di entrare prima nel gruppo Whatsapp locale come simpatizzanti del movimento in modo gratuito, contattando il segretario locale Francesco Di Meo – termina il comunicato –. Fronte Verde fa parte della rete nazionale dei movimenti ecologisti denominata Piueco-ecologisti confederati ed è presente in alcune elezioni comunali. Anche a Grosseto vogliamo esserci per ricordare a tutti che l' ambiente è il punto di forza principale della nostra bellissima Maremma, ma abbiamo bisogno del vostro supporto. Il presidente nazionale del movimento è Vincenzo Galizia”.



