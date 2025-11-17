Confartigianato Imprese Grosseto: seminari gratuiti sull’obbligo di iscrizione al RENTRI per i produttori di rifiuti pericolosi

Grosseto: Confartigianato Imprese Grosseto organizza una serie di seminari informativi gratuiti dedicati all’obbligo di iscrizione al RENTRI – Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, in vigore dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026.
Durante questo periodo, i produttori di rifiuti pericolosi senza dipendenti o con meno di 10 dipendenti saranno tenuti a iscriversi obbligatoriamente al sistema RENTRI, come previsto dalla normativa nazionale.
Per supportare le imprese del territorio e chiarire dubbi e adempimenti, Confartigianato Grosseto attiverà incontri informativi in quattro comuni della provincia.
Un supporto concreto alle imprese del territorio
Gli incontri saranno condotti dalla Dott.ssa Alessia Cambri, biologa e referente dell’area Ambiente e Sicurezza di Confartigianato Grosseto, che illustrerà:
· chi è obbligato all’iscrizione al RENTRI
· modalità e tempistiche
· costi e procedure
· casi particolari
· obblighi successivi all’iscrizione
· strumenti operativi e supporto dell’associazione
L’obiettivo è fornire alle aziende informazioni chiare e aggiornate, aiutandole ad affrontare l’adempimento senza difficoltà.
CALENDARIO DEGLI INCONTRI
GROSSETO
Martedì 18 novembre, ore 16.00
Via Monterosa 26 – Sede Confartigianato
FOLLONICA
Martedì 25 novembre, ore 16.00
Ex Casello Idraulico, Via Roma 45-49
SORANO
Lunedì 24 novembre, ore 14.30
Ristorante Fidalma, Piazza Busatti
ORBETELLO
Giovedì 27 novembre, ore 15.00
Oratorio di S. Antonio, Via Dante 20