Aggiornamenti sui lavori al torrente Petraia e alla Gora delle ferriere

Intervento quasi concluso e ben riuscito. Si passa alla fase 2: sarà convocato il Tavolo tecnico per mettere insieme le esigenze di natura idraulico-ecologica nella gestione delle aree di fiume e il taglio della vegetazione, prevedendo anche sperimentazioni”

Follonica: Sono in fase di conclusione i lavori nella zona della Gora e del torrente Petraia a Follonica, di cui si sta occupando il Consorzio di bonifica, a seguito del confronto avvenuto con il Comune del Golfo.

“L’intervento di questa tipologia – dice l’assessore al Verde e alla gestione delle acque di pioggia e depurazione Sandro Marrini - è programmato periodicamente, circa due volte all’anno. In questo caso – anche dopo il confronto con i tecnici e la verifica della situazione esistente – si è resa necessaria un’azione più incisiva di pulizia che non veniva fatta da lungo tempo, una sorta di punto zero, motivata da questioni principalmente di sicurezza e tutela dell'abitato, poiché i corsi d’acqua, gli argini e i passaggi risultavano istruiti, occlusi e otturati in molti punti. Ciò col tempo si sarebbe potuto tradurre in straripamento o disagi. Il lavoro è ver riuscito e peraltro finalmente si è restituita sicurezza, percorribilità e visibilità all’area, che risultava degradata”.

Il sindaco Matteo Buoncristiani spiega: “Nelle prossime settimane sarà convocato il Tavolo tecnico per avviare la fase due: mettere insieme le esigenze di natura idraulico-ecologica nella gestione delle aree di fiume e il taglio della vegetazione, anche tenendo conto delle conseguenze del cambiamento climatico e avviando nuove forme di sperimentazione rispetto al passato. E’ stato infatti lo stesso Comune a richiedere che per il futuro – vista l’incisività di questo intervento – siano previste e programmate anche nuove forme di ripulitura, potatura e sfalcio, in modo da preservare ulteriormente l’ambiente e la biodiversità, prevedendo per esempio azioni alternate prima su un argine e poi sull’altro (o si tratti alternati dello stesso argine) o in un punto piuttosto che in un altro, anche a seconda delle necessità che si presenteranno nel tempo. Rispetto al passato servono infatti maggiori garanzie per queste aree verdi che diventano fondamentali per la città: punteremo quindi su un approccio al passo con i tempi e soprattutto in linea con il progetto i rigenerazione che abbiamo per Follonica e per l’area della Gora e del torrente Petraia e dell’ex Ilva”.

A tal proposito altre riunioni – un vero e proprio Tavolo tecnico - sono in programma con il Consorzio di Bonifica, al fine di coordinare gli interventi per coniugare la sicurezza idraulica con la tutela della biodiversita. Un altro importante passo verso la condivisione di questo percorso per un futuro di Follonica più green e rispettoso del territorio.