“Ocean” con David Attenborough al Museo di storia naturale della Maremma

Sabato 15 novembre, ore 17.00 – Strada Corsini 5, Grosseto

Grosseto: Un appuntamento speciale dedicato alla bellezza e alla fragilità del mare. Sabato 15 novembre il Museo di storia naturale della Maremma ospita la proiezione gratuita del documentario “Ocean” di David Attenborough, seguita da una tavola rotonda sulla conservazione marina.

L’iniziativa è promossa da Tuscany Environment Foundation, in collaborazione con il Museo di storia naturale della Maremma e il Parco regionale della Maremma, per sensibilizzare la comunità sull’importanza di proteggere il mare e la biodiversità.

🎬 Seguirà un dibattito aperto al pubblico dedicato alla salvaguardia del mare e della biodiversità, con la partecipazione di:

Simone Rusci, presidente del Parco regionale della Maremma

Lucia Venturi, Legambiente

Adriano Argenio, WWF Oasi

Francesca Giannini, Parco nazionale Arcipelago Toscano

La tavola rotonda sarà moderata da Laura Lo Presti (Tuscany Environment Foundation) e Andrea Sforzi (direttore del Museo di storia naturale della Maremma).