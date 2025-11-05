Il mese di ottobre registra un più 25 per cento nelle presenze al Parco della Maremma

Alberese: Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, sono stati 850 i visitatori che hanno acquistato il biglietto al centro visite. Rusci: “Il nostro lavoro sulla destagionalizzazione sta dando i suoi frutti e sono molti i trekking e le passeggiate in programma”.

Il progetto di destagionalizzazione del Parco della Maremma prosegue con buoni risultati. Nel mese di ottobre, infatti, si sono registrati importanti aumenti nelle presenze rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

“Abbiamo avuto un incremento del 25 per cento sui biglietti staccati al centro visite – dice il presidente del Parco della Maremma, Simone Rusci – rispetto a ottobre 2024. Se un anno fa erano stati venduti 3.046 biglietti, al 31 ottobre di quest’anno sono stati 3.791, con un aumento di 850 presenze. E cresce anche l’interesse per i percorsi in canoa: lo scorso anno, nello stesso mese, erano state 39 le persone che avevano usufruito del servizio erogato dalla cooperativa Silva, mentre quest’anno sono state 115. Un modo alternativo per conoscere il Parco e il fiume Ombrone, che consente di vivere un’esperienza divertente e suggestiva, offrendo scorci meravigliosi in grado di mostrare la flora e la fauna dell’area protetta”.

L’autunno, infatti, è uno dei momenti più affascinanti per visitare l’area protetta: “È una fase di trasformazione della natura, molto suggestiva e particolarmente felice, perché abbina temperature miti a una piovosità contenuta – continua Rusci –. Nelle aree più collinari e boscose, sebbene non sia il caso specifico del Parco della Maremma, caratterizzato principalmente da boschi di lecci, si può assistere al ‘foliage’, con i suoi cromatismi. Anche la maggiore umidità del terreno permette di percepire gli odori e i profumi tipici di questo periodo dell’anno, molto apprezzati anche da chi pratica il ‘forest bathing’”.

Una stagione in cui si possono osservare anche particolari specie animali: “La novità più interessante che si può apprezzare nel Parco della Maremma è senza dubbio l’arrivo degli uccelli migratori svernanti, come le gru e le oche selvatiche, che trovano nelle zone umide ricaricate dalle piogge autunnali il loro habitat ideale – aggiunge Rusci –. Anche l’aumento delle ore notturne permette di incontrare animali, come i grandi carnivori, che rispetto all’estate restano attivi per più ore al giorno: non è raro, infatti, avvistare volpi, daini o caprioli.”

Sono molti i trekking, le passeggiate e le escursioni in programma, a partire dalla “Traversata dell’Uccellina”, in calendario per domenica 23 novembre ma le altre proposte possono essere consultate nella sezione eventi del sito www.parco-maremma.it.

I numeri rilevati nell’ultimo mese confermano quindi che il lavoro portato avanti dall’ente sta dando i propri frutti: “Nell’autunno del 2022 abbiamo lanciato gli eventi del calendario ‘Parco aperto’ e adesso abbiamo la conferma che questo messaggio – che il Parco, appunto, è aperto – sta facendo breccia tra i turisti, ma anche tra la popolazione locale, che sempre più spesso decide di visitare il Parco nel proprio tempo libero.”

Tutti gli itinerari del Parco, adesso, sono fruibili in autonomia dalle 8.30 fino a un’ora prima del tramonto. È inoltre tornato libero e gratuito l’accesso al parcheggio di Marina di Alberese. Il centro visite è aperto tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 8.30 alle 13.30 (per informazioni: 0564 393238 oppure centrovisite@parco-maremma.it). È possibile acquistare il proprio biglietto anche online.