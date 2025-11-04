Santa Fiora: il circolino di Selva diventa green con l’impianto fotovoltaico

Santa Fiora: La Giunta comunale di Santa Fiora ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a servizio del circolino della Selva. La struttura, di proprietà comunale, è gestita dall’Associazione Culturale per la Selva.

L’investimento previsto per l’intervento è di 40mila euro, interamente coperti dal Comune grazie ai fondi geotermici. La prossima settimana sarà approvato il progetto esecutivo, con l’obiettivo di procedere rapidamente alla gara per l’affidamento dei lavori.

“Il circolino della Selva rappresenta il principale centro di aggregazione della frazione – sottolinea Francesco Biondi, vicesindaco di Santa Fiora con delega al Patrimonio –. In questa struttura si svolgono numerose iniziative, dalla Sagra della cipolla alle feste popolari, dalle riunioni pubbliche all’allestimento dei seggi elettorali. Soprattutto è sede del circolo socio-ricreativo, punto di aggregazione e ritrovo per la popolazione del paese. L’impianto fotovoltaico è particolarmente importante perché la frazione di Selva non è servita dal teleriscaldamento ed i costi energetici sono molto alti. I pannelli rappresentano dunque una valida alternativa per abbattere tali costi e ridurre le spese di gestione della struttura”.

“Il risultato che intendiamo perseguire come amministrazione comunale è duplice – prosegue Francesco Biondi - da un lato proseguire nel percorso di efficientamento energetico del patrimonio pubblico, in linea con le politiche di transizione ecologica; dall’altro rendere la gestione del circolino più sostenibile dal punto di vista economico, così da preservare nel tempo questo spazio di socialità e promuoverne un utilizzo sempre più ampio da parte della comunità.”