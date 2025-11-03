Sviluppo Sostenibile: Commercialisti, PMI e Banche insieme per il futuro del territorio

Grosseto: L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Grosseto, Banca TEMA - Gruppo BCC Iccrea e Fondazione Polo Universitario Grossetano sono lieti di annunciare l'organizzazione del convegno formativo dal titolo: "Sviluppo Sostenibile: Commercialisti, PMI e Banche".

L'evento si terrà Mercoledì 5 Novembre 2025, dalle ore 15:00 alle ore 18:00, presso l'Aula Magna 2 del Polo Universitario Grossetano (Strada Ginori, 43).

Un’opportunità cruciale per professionisti e imprese

"In un contesto economico in rapida evoluzione, l'integrazione dei fattori ESG (Environmental, Social, Governance) e i principi di Sostenibilità non sono più una scelta, ma una necessità strategica e normativa per le Piccole e Medie Imprese," dichiara la Prof.ssa Gabriella Papponi Morelli, Presidente della Fondazione Polo Universitario Grossetano. "Il Commercialista è la figura chiave per accompagnare le PMI in questo percorso, trasformando gli obblighi in vere e proprie opportunità di crescita e accesso al credito.", precisa Paolo Mazzetti, Presidente dell'ODCEC Grosseto.

Il convegno rappresenta un momento di fondamentale confronto tra professionisti, sistema bancario e mondo accademico sulle sfide e le nuove opportunità legate alla sostenibilità.

Focus e Relatori di spicco

L'appuntamento prevede una ricca sessione di interventi con esperti di rilievo nazionale e locale:

• Carlotta Masini, Dottore Commercialista e Revisore Legale (ODCEC Pisa), approfondirà la normativa europea e nazionale in materia di sostenibilità.

• Gian Luca Galletti, Dottore Commercialista e Consigliere del CNDCEC con Delega allo Sviluppo Sostenibile, farà il punto su "ESG e finanza dell’impresa con particolare riferimento alle PMI".

• Enrico Bernardini, Vice coordinatore nucleo cambiamenti climatici e sostenibilità della Banca d’Italia, relazionerà sul "Dialogo di sostenibilità PMI e Banche".

• Fabio Becherini, Direttore Generale di Banca TEMA, illustrerà i "Rapporti Banca, Commercialisti e PMI" in ottica sostenibile.

I lavori saranno coordinati dalla Prof.ssa Gabriella Papponi Morelli, Presidente del Polo Universitario Grossetano.

Francesco Carri, Presidente di Banca TEMA, aprirà i lavori insieme al Presidente dell’ODCEC Paolo Mazzetti e a Gian Luca Ancarani, Consigliere del CNDCEC.

"Siamo convinti che la sinergia tra Banca, Ordine del Commercialisti e Università è molto importante per dotare il tessuto economico locale degli strumenti e delle competenze necessarie ad affrontare le sfide del futuro con successo e responsabilità," conclude il Presidente di Banca TEMA Francesco Carri.

Il convegno è accreditato per la Formazione Professionale Continua dei Commercialisti. Le prenotazioni sono aperte sul portale www.fpcu.it.







