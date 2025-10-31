Giornata e nottata di precipitazioni intense e di monitoraggio

Il punto sull'ondata di maltempo e alcune foto del fiume Osa

Grosseto: Una giornata e una nottata di precipitazioni intense e di monitoraggio per il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, che ha vigilato su tutti i principali corsi d’acqua della Maremma e anche sul reticolo minore. I servizi di piena sono stati attivati sul fiume Bruna e sul fiume Osa (secondo livello), ma già attorno alla mezzanotte l’acqua ha iniziato a scendere. Le piene sono defluite in maniera regolare e non si sono registrate criticità. Gli operatori di Cb6 hanno azionato tutte le idrovore, che hanno lavorato incessantemente per l’intera nottata. I principali cumulati si sono registrati ad Alberese, circa 100 millimetri nel corso della giornata, e nel comune di Magliano, 70 millimetri, di cui 50 in due ore, nel corso della serata.



