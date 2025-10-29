Da venerdì 31 ottobre a domenica 2 novembre eventi, cibo e approfondimento

Scarlino: Da venerdì 31 ottobre a domenica 2 novembre 2025 Scarlino ospita la terza edizione della Sagra del Marrone e di Halloween, organizzata dalla Pro Scarlino con il sostegno del Comune. L’evento, ormai appuntamento fisso dell’autunno maremmano, unisce tradizione, gastronomia e momenti di socialità nel cuore del borgo medievale.

Il programma, ricco di iniziative, animerà le vie del paese con degustazioni, musica, laboratori, mercatini e incontri dedicati ai prodotti locali e alla valorizzazione delle eccellenze agroalimentari.

La festa si aprirà venerdì 31 ottobre con un pomeriggio di appuntamenti dedicati a grandi e piccoli: dalle 17.00 il laboratorio di truccabimbi in biblioteca comunale e, in contemporanea, nella sala del Consiglio comunale, il convegno “Olio extravergine, gusto e benessere”, organizzato dall’assessorato all’agricoltura in collaborazione con le università di Pisa e di Siena e con il Bio Distretto Colline della Pia.

Interverranno Angela Zinnai, Monica Macaluso e Nicola Mercanti (DiSAAAa – Università di Pisa), Sandra Donnini (Dipartimento di Scienze della vita – Università di Siena) e Valerio De Vitis (NexFood – certificazioni obbligatorie).

Durante l’incontro è prevista la presentazione del Bio Distretto Colline della Pia e la degustazione di oli del territorio e pane toscano DOP, offerta dal Consorzio di tutela della DOP Pane Toscano.

La serata proseguirà con lo spettacolo Vicolo della paura e Cavaliere senza testa e con il djset in piazza Garibaldi dalle 21.00 con Andrea T e Narciso Grandi.

Sabato 1 novembre alle 15.30 in piazza Garibaldi si svolgeranno i giochi di una volta e la dimostrazione di tiro con l’arco a cura della Compagnia Apiana Extirpe. Alle 17.00, nella sala consiliare, il convegno “Sapori e saperi del castagno”, un percorso tra ricerca scientifica, innovazione e cultura legata alla tradizione castanicola scarlinese.

Interverranno Monica Macaluso, Angela Zinnai e Nicola Mercanti (DiSAAAa – Università di Pisa), Alessandra Toncelli (Dipartimento di Fisica – Università di Pisa), Laura Galoppini (Dipartimento di Civiltà del sapere – Università di Pisa), che presenterà i volumi di Walter Bani e Ruggero Larco, e Valerio De Vitis (NexFood – certificazioni obbligatorie).

Seguirà un assaggio di castagne del territorio e pane toscano DOP, offerto dal Consorzio di tutela della DOP Pane Toscano.

Domenica 2 novembre dalle 15.30 le vie del borgo ospiteranno il mercatino degli hobbisti e le dimostrazioni di tiro con l’arco della Compagnia Gherardo Leonardo d’Appiano. Alle 16.00, in piazza Garibaldi, si esibirà il gruppo musicale Piazzale di Ponente.

Durante tutti i giorni della sagra saranno attivi gli stand gastronomici e il ristorante in piazza del Mercato, aperto venerdì 31 ottobre a cena, e sabato 1 e domenica 2 novembre a pranzo e a cena.