Ultime visite 2025 al Giardino Viaggio di Ritorno: l’arte del riciclo nella natura della Maremma

Chiude la stagione il parco d’arte contemporanea di Rodolfo Lacquaniti: tra maxi-sculture, installazioni e natura, le ultime date di ottobre e novembre prima della pausa invernale.

Castiglione della Pescaia: Sta per concludersi la stagione 2025 del Giardino Viaggio di Ritorno, il suggestivo parco d’arte contemporanea ideato da Rodolfo Lacquaniti, dove recupero, riutilizzo e riciclo si trasformano in oltre 200 opere tra sculture monumentali, installazioni, video e pittura.

Immerso nel verde della campagna di Buriano, a pochi chilometri da Castiglione della Pescaia, il Giardino offre un’esperienza unica, adatta a bambini e famiglie, e anche pet-friendly: i visitatori possono portare con sé il proprio cane.





Le ultime visite guidate del 2025 sono previste:

Sabato 25 ottobre, ore 15

Domenica 26 ottobre, ore 15

Sabato 1 novembre, ore 15 – visita speciale con l’artista

Domenica 2 novembre, ore 11

Biglietti: intero €15; ridotto €12 per i residenti nel Comune di Castiglione della Pescaia, €10 per ragazzi/e dai 7 ai 16 anni. Ingresso gratuito per bambini/e fino a 6 anni e persone con disabilità.

Dal 3 novembre 2025 il Giardino chiuderà per la pausa stagionale, riaprendo in primavera 2026. È comunque possibile organizzare visite ed esperienze su appuntamento per scolaresche, gruppi aziendali e comitive di almeno dieci persone scrivendo a giardinoviaggiodiritorno@gmail.com

Prenotazioni e calendario completo su www.viaggiodiritorno.it/events/mese/

Segui il Giardino su Facebook e Instagram per aggiornamenti e curiosità dal mondo dell’arte sostenibile.



