Ritorna l’ora solare: lancette indietro di un’ora nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre

Con il ritorno all’ora solare dormiremo un’ora in più, ma le giornate sembreranno più corte. Ecco cosa cambia e perché il dibattito sul mantenimento dell’ora legale è ancora aperto.

Ritorna l’ora solare: cosa cambia

Nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre 2025 tornerà l’ora solare: alle 3 del mattino le lancette dovranno essere spostate indietro di un’ora, tornando quindi alle 2. Un piccolo gesto che segna l’inizio della stagione invernale e porterà con sé giornate più corte e tramonti anticipati.

Il lato positivo? Un’ora di sonno in più nella notte del cambio. Tuttavia, per molti italiani, il passaggio all’ora solare significa anche affrontare un periodo di adattamento fisico e psicologico, legato alla diminuzione delle ore di luce.

Perché si cambia ancora l’orario

L’ora solare resterà in vigore fino al 30 marzo 2026, quando tornerà l’ora legale.

Negli ultimi anni, l’Unione Europea ha più volte discusso l’ipotesi di abolire il cambio dell’ora, lasciando ai singoli Stati la scelta definitiva. L’Italia, per ora, ha deciso di mantenere l’attuale alternanza tra ora solare e legale, in attesa di una decisione comune a livello europeo.

Risparmio energetico e salute: un equilibrio delicato

Il cambio d’ora nasceva per sfruttare meglio la luce solare e risparmiare energia. Ma oggi, con l’evoluzione dei consumi e dell’illuminazione, i vantaggi economici sono sempre più ridotti. D’altra parte, diversi studi segnalano effetti sul ritmo circadiano, sull’umore e sulla qualità del sonno.

In sintesi

Quando: nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre 2025

nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre 2025 Cosa fare: spostare le lancette indietro di un’ora

spostare le lancette indietro di un’ora Effetto immediato: un’ora di sonno in più

un’ora di sonno in più Conseguenza: giornate più corte e buio anticipato

Il ritorno dell’ora solare segna ufficialmente l’arrivo dell’inverno: tempo di sciarpe, tramonti presto e serate più lunghe da trascorrere in casa.